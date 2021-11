per Mail teilen

Rund 50 Jugendliche haben sich am Samstag in einem alten Tunnel an der Autobahn bei Leonberg zu einer unangemeldeten Party getroffen. Sie hatten den Tunnel laut Polizei mit einem Notstromaggregat, Licht- und Soundanlage und Getränkeausschank ausgestattet - die Polizei beendete die Party.