Die Polizei hat am Wochenende eine Party in einer Stuttgarter Wohnung aufgelöst. Trotz des aktuellen Lockdowns trafen sich in der Nacht auf Sonntag zwölf Menschen in einer Wohnung. Die Beamten kontrollierten die Wohnung nach einem anonymen Hinweis. Die Partygäste im Alter von 24 und 41 Jahren müssen mit Anzeigen rechnen.