Die Polizei hat am Wochenende nicht nur auf öffentlichen Plätzen kontrolliert, dass das Kontaktverbot im Zuge der Corona-Krise eingehalten wird. In Magstadt im Kreis Böblingen hat sie eine private Grillparty aufgelöst und Anzeige gegen zwölf Personen erstattet. "Eine richtig teure Feier", so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR.