Ermittler kommen mutmaßlichen Baustellen-Dieben auf die Spur

Die Kriminalpolizei ist einer Gruppe auf die Spur gekommen, die Baumaschinen und Material von Baustellen gestohlen haben soll. Sie stehen im Verdacht, sowohl an der Baustelle im Stuttgarter Engelbergtunnel als auch am Böblinger Flugfeld aktiv gewesen sein. Im Oktober vergangenen Jahres fielen die mutmaßlichen Täter der Polizei das erste Mal auf. Damals sollen sie versucht haben, am Engelbergtunnel Baumaschinen im Wert von 20.000 Euro zu stehlen. Dabei waren sie von einem Baustellenmitarbeiter überrascht worden und flüchteten. Im Dezember wurden die Verdächtigen auf dem Böblinger Flugfeld festgenommen, als sie Kupferkabel abtransportieren wollten. Möglicherweise hat ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ihnen dabei geholfen, Baustellen auszuspähen.