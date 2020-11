Polizeibeamte haben bei einer Wohnungsdurchsuchung in Sindelfingen eine größere Menge Sprengstoff gefunden. Wie die Polizei heute bekanntgab, fanden die Beamten bereits in der vergangenen Woche in einem Kellerraum des 20-Jährigen drei Kilogramm selbst hergestellten Sprengstoff, sowie Feuerwerkskörper und Munition. Der Mann sitzt inzwischen in Haft.