Drei mutmaßliche Trickbetrüger gefasst - Verbindung zu Schussserie?

Die Polizei hat eine Bande mutmaßlicher Trickbetrüger gefasst. Ermittler nahmen drei Männer fest. Sie sollen auch in Verbindung mit der Schussserie in der Region Stuttgart stehen.

Polizeibeamte haben drei Männer festgenommen, die als Teil einer Bande an Telefontrickbetrügereien in Deutschland und Österreich beteiligt gewesen sein sollen. Teils sollen sie auch zu den rivalisierenden Banden gehören, die mit der Schussserie in der Region Stuttgart in Verbindung gebracht werden.

Beute durch Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte"

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass die Männer zwischen 18 und 19 Jahren bei der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" als sogenannte Abholer und Logistiker tätig waren. So sollen sie unter anderem im Mai im österreichischen Dornbirn rund 30.000 Euro abgeholt und das Geld unter sich aufgeteilt haben. Polizisten durchsuchten vier Wohnungen und Geschäftsräume in Kornwestheim und Remseck am Neckar (beides Kreis Ludwigsburg) und nahmen die Männer fest.

Wohl auch Teil rivalisierender Banden im Großraum Stuttgart

Laut den Behörden gehören die Männer vermutlich teilweise auch zu den beiden rivalisierenden Banden im Großraum Stuttgart, die für die Schussserie und schwere Gewalttaten in den letzten Monaten verantwortlich gemacht werden. Die Ermittler hatten für die Festnahmen eng mit den österreichischen Landeskriminalämtern der Steiermark und in Vorarlberg zusammengearbeitet.