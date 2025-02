Drogen, Gewalt, Geiselnahme: Polizei Esslingen nimmt sechsköpfige Bande fest

Die Polizei hat sechs Männer gefasst. Sie sollen in der Region Stuttgart, insbesondere im Kreis Esslingen, Raub- und Drogendelikte begangen haben. Auch Geiselnahmen werden der Bande vorgeworfen.

Die Polizei hat im Kreis Esslingen sechs Tatverdächtige im Alter von 17 bis 26 Jahren festgenommen, denen unter anderem Raub- und Drogendelikte vorgeworfen werden. Am Dienstagmorgen durchsuchten Ermittler zudem mehrere Wohnungen und andere Objekte. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Mittwochmorgen mit. An den Einsätzen waren unter anderem auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt. Alle sechs Tatverdächtigen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Rauschgifthändler entführt und ausgeraubt

Die Bande soll der Mitteilung zufolge Handel mit Betäubungsmitteln "in nicht geringer Menge" betrieben haben. Zudem sollen sie seit November 2024 in wechselnden Besetzungen in Esslingen, Altbach und Stuttgart schwere Raubstraftaten begangen haben. Auch Geiselnahmen habe es gegeben: Die Bande soll Rauschgifthändler kontaktiert und an entlegene Orte gelockt haben. Dort seien den Betroffenen dann teils mit vorgehaltener Schusswaffe die Drogen abgenommen worden, um das Rauschgift danach selbst zu verkaufen. Die Täter sollen auch Gewalt eingesetzt haben.

Polizei stellt Drogen, Waffen und Bargeld sicher

Bei den Durchsuchungen haben die Beamten Wohnungen und Gartengrundstücke im Kreis Esslingen, in Stuttgart sowie in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) in den Blick genommen. Die Ermittler geben an, unter anderem mehrere zehntausend Euro Bargeld, Rauschgift wie rund 1.000 Tabletten Ecstasy, Schreckschusswaffen und scharfe Schusswaffen samt Munition entdeckt zu haben. Ein Beschuldigter habe bei Beginn der Durchsuchung seiner Wohnung in Esslingen eine Tüte mit 160 Gramm Kokain aus dem Fenster geworfen.