Im Freibad in Sindelfingen soll ein Mann heimlich gefilmt und Nahaufnahmen vom Intimbereich von Badegästen gemacht haben. Die Polizei ermittelt wegen "Upskirting".

Der 59-jährige Tatverdächtige soll sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend im Bereich der Rutsche im Freibad in Sindelfingen (Kreis Böblingen) aufgehalten haben. Einem Zeugen war der Mann aufgefallen. Er hatte bemerkt, dass der Tatverdächtige unter einem Handtuch eine Videokamera versteckte. Die Kamera zeigte in Richtung der Warteschlange an der Rutsche.

Nahaufnahmen vom Intimbereich

Der Zeuge alarmierte den Sicherheitsdienst des Sindelfinger Freibads, der den 59-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Ermittler stellten fest, dass er Nahaufnahmen vom Intimbereich der Badegäste gemacht hatte. Es wird nun wegen sogenannten "Upskirtings" ermittelt.