Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt am Bahnhof

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhof in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) ist am Samstagabend ein 63-Jähriger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach der Mann direkt nach dem Einsteigen in die S6 nach Stuttgart zusammenbrach und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Wie er getötet wurde, ob mit einem Messer oder einer anderen Waffe, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Aktuell werde das Opfer obduziert, um weitere Erkenntnisse zum Täter und dem Tatmittel zu gewinnen, hieß es.