In einer Flüchtlingsunterkunft in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) hat ein 23-jähriger Bewohner einen anderen Bewohner mit einem Küchenmesser angegriffen. Laut Polizei hatten sich die beiden am Wochenende gestritten. Der Angreifer sitzt nun wegen versuchten Totschlags in Haft. Möglicherweise stand er während der Tat unter Drogen, so die Polizei.