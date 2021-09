Polizei befreit Papagei aus Kneipe in Salach

Mit Polizei-Unterstützung mussten Tierärzte in Salach (Kreis Göppingen) einen Graupapagei aus einer Raucherkneipe befreien. Der Vogel sei in einem zu kleinen Käfig und ohne Artgenossen in dem Lokal gehalten worden, teilte das Landratsamt Göppingen mit. Der Halter war schon zuvor wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz aufgefallen. Papageien sind den Angaben zufolge sehr soziale Tiere, die in der Natur im Schwarm leben. Daher benötigten sie auch in menschlicher Obhut einen Artgenossen. Der Papagei soll nun artgerecht mit anderen Papageien untergebracht werden. Der Besitzer des Tieres darf bis auf weiteres keine Vögel mehr halten. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.