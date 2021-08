per Mail teilen

Bei der Polizei in Backnang (Rems-Murr-Kreis) sind drei Anzeigen wegen der Verabreichung von KO-Tropfen eingegangen. Die betroffenen Frauen befürchten, dass ihnen am vergangenen Wochenende bei einer Veranstaltung auf dem Schloss Ebersberg eine entsprechende Substanz verabreicht wurde. Zwei von ihnen verloren noch während der Veranstaltung das Bewusstsein. Zu sexuellen Übergriffen sei es aber nicht gekommen, so die Polizei.