Podcast-Marathon in Stuttgart: 14 Moderatoren, 7 Gäste, 12 Stunden Talk nonstop

12 Stunden talken und streamen ohne Pause. Dafür wird der Kultur-Kiosk in Stuttgart am Freitag zum Podcast- und Videostudio. Es geht unter anderem um Dialekt, Gin und den Ukraine-Krieg.

Der Podcast-Marathon ist das Abschlussprojekt von 14 Moderatorinnen und Moderatoren, die jetzt das "Qualifikationsprogramm Moderation" am Institut für Moderation (imo) in Stuttgart abschließen. Im Kultur-Kiosk im Züblin-Parkhaus in Stuttgart befragen je zwei Moderatorinnen und Moderatoren jeweils 100 Minuten ihren Gast.

Der Livestream wird am Freitag, 28. Oktober 2022, von 8 Uhr bis 20 Uhr hier übertragen:

Getalkt wird am Freitag, 28. Oktober 2022, von 8 Uhr bis 20 Uhr. Die Interviews werden per Livestream übertragen. Auch Zaungäste sind bei den Live-Talks am Schaufenster des Kultur-Kiosks willkommen. Am Ende der Interviews entstehen sieben Episoden des Podcasts "SPRICH:STUTTGART".

14 frisch gebackene Moderatorinnen und Moderatoren: Sie haben 2022 das "Qualifikationsprogramm Moderation" am Institut für Moderation (imo) in Stuttgart abgeschlossen. Pressestelle Institut für Moderation

Für ihre Podcasts haben die Absolventinnen und Absolventen unter anderem diese Persönlichkeiten aus Stuttgart und der Region eingeladen: Dominik Kuhn alias "Dodokay" erklärt die Welt auf Schwäbisch; Alexander (Sandy) Franke produziert preisgekrönten Gin; Helmut Schmid ist Geschäftsführer der Obdachlosenzeitung "Trottwar"; Helin Söyünmez ist Künstlerin und Instagramerin und die Ukrainerin Afina Albrecht verfolgt von Stuttgart aus das Schicksal ihrer Familie in Mariupol.

Bundesweit einmaliges Programm von SWR und HdM

Mit dem Podcast-Marathon stellen die Absolventinnen und Absolventen des "Qualifikationsprogramms Moderation" unter Beweis, was sie über ein Jahr hinweg gelernt haben. Berufs- und studienbegleitend haben die journalistischen Moderatorinnen und Moderatoren das gemeinsame Weiterbildungsprogramm der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und des Südwestrundfunks (SWR) besucht und ihre professionelle Präsenz geschult. In dem bundesweit einmaligen Programm vermitteln Dozierende aus Praxis und Theorie Know How für die unterschiedlichen Medienplattformen Social Media, Fernsehen, Radio, Podcast und Bühne.

Podcast "SPRICH:STUTTGART" zum Nachhören

Alle Podcast-Episoden werden nach dem Marathon in loser Folge auf www.sprichstuttgart.de veröffentlicht.