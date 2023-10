Podcast-Marathon in Stuttgart: Zwölf Stunden Talk nonstop

14 Moderatorinnen und Moderatoren, sieben Gäste, zwölf Stunden Talk: Dafür wird der Kultur-Kiosk in Stuttgart am Freitag zum Podcast- und Videostudio. Hier den Livestream verfolgen!

Der Podcast-Marathon "Sprich:Stuttgart" findet am Freitag von 8 bis 20 Uhr statt. Dabei befragen je zwei Moderatorinnen und Moderatoren 100 Minuten lang ihren Gast im Kultur-Kiosk im Züblin-Parkhaus in Stuttgart. Insgesamt sieben Gäste sind eingeladen. Es ist das Abschlussprojekt von 14 Moderatorinnen und Moderatoren, die jetzt das "Qualifikationsprogramm Moderation" am Institut für Moderation (imo) in Stuttgart abschließen.

die 14 Absolventinnen und Absolventen des diesjährigen "Qualifikationsprogramms Moderation" SWR

Für den Podcast-Marathon haben die Absolventinnen und Absolventen diese Persönlichkeiten aus Stuttgart und der Region eingeladen: Sterne-Koch Stefan Gschwendtner, den Stuttgarter Polizeipräsidenten Markus Eisenbraun, Coach und Autorin Cennet Krischak, Rapper und Songwriter KAAS, Künstlerin und Musikerin Kim Hoss, Kunstturnerin Elisabeth Seitz sowie Model und Unternehmer Alexander Gutbrod.

Der Podcast-Marathon wird live hier gestreamt:

Bundesweit einmaliges Programm von SWR und HdM

Mit dem Podcast-Marathon stellen die Absolventinnen und Absolventen des "Qualifikationsprogramms Moderation" unter Beweis, was sie über ein Jahr hinweg gelernt haben. Berufs- und studienbegleitend haben die journalistischen Moderatorinnen und Moderatoren das gemeinsame Weiterbildungsprogramm der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) und des Südwestrundfunks (SWR) besucht und ihre professionelle Präsenz geschult. In dem bundesweit einmaligen Programm vermitteln Dozierende aus Praxis und Theorie Know How für die unterschiedlichen Medienplattformen Social Media, Fernsehen, Radio, Podcast und Bühne.

Im Nachgang entstehen aus den Talks sieben Episoden für den Podcast "SPRICH:STUTTGART".