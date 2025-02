Der Pocket Park sollte eine kleine grüne Oase auf einem Parkhaus in Stuttgart werden. So sahen es die einen. Andere sprachen von Geldverschwendung. Nun ist das endgültige Aus besiegelt.

Das frühere Kaufhaus-Parkhaus in der Stuttgarter Innenstadt wird in diesem Jahr nicht begrünt. Das hat der zuständige Gemeinderatsausschuss am Dienstag nach kontroverser Diskussion beschlossen. Damit ist die Idee eines sogenannten "Pocket Parks" in der Stuttgarter Steinstraße vom Tisch.

Was ist ein Pocket Park? Pocket Parks werden auch Taschenparks, Mini-Parks oder Begrünungsinseln genannt. Es sind kleine, öffentliche Parks, die oft ungenutzten städtischen Lücken entstehen. Sie sind meist nur wenige Quadratmeter groß, sollen aber im öffentlichen Raum für Erholung und Entspannung sorgen. Sie können auch zur urbanen Biodiversität beitragen, das Stadtklima verbessern und als Treffpunkt dienen. Pocket Parks gibt es in vielen Städten weltweit. Bekannt sind unter anderem der Paley Park in New York, St. George's Gardens in London, Harmonica Yokocho in Tokio, der Pocket Park Nonnengasse in Nürnberg und die Prinzessinnengärten in Berlin.

Pocket Park wurde 2024 aufgebaut, aber nicht eröffnet

Die Stadt hatte den Pocket Park im vergangenen Sommer eingerichtet. Ziel war es, dort mit mediterranen Pflanzen in Kübeln eine kleine grüne Oase zu schaffen - ein "Highlight" an einem "Unort", so die ursprüngliche Idee. Doch bereits vor einem Jahr gab es Probleme. Aus Sicherheitsgründen wurde der kleine Park nicht eröffnet. Dieses Jahr sollte die Stadt einen zweiten Anlauf starten - dieses Mal mit winterharten Pflanzen wie Pappeln und Weiden statt Palmen und Olivenbäumen wie im vergangenen Jahr.

Doch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik wurde das Projekt gestoppt. Entscheidend war die Stimme von Frank Nopper (CDU). Der Oberbürgermeister nahm extra an der Sitzung teil und stimmte gegen den "Pocket Park". Er verwies auf die angespannte Haushaltslage der Stadt Stuttgart: "In einer solchen Situation müssen wir die Kosten-Nutzen-Relation genauer anschauen und auch kleinere Vorhaben auf den Prüfstand stellen." Das Projekt passe nicht mehr in die finanzpolitische Landschaft.

Stuttgart: Wären Pflanzen in Kübeln "Geldverschwendung" gewesen?

Die Kosten hätten sich in diesem Jahr auf 81.000 Euro - inklusive einer Absturzsicherung - belaufen, heißt es bei der Stadtverwaltung. Künftig hätte das Projekt jährlich mit 27.000 Euro zu Buche geschlagen. Zum Vergleich: Der Doppelhaushalt 2024/2025 hat ein Gesamtvolumen von 11,2 Milliarden Euro. Für 2025 sind laut städtischer Homepage 5,8 Milliarden Euro vorgesehen.

Das auf Initiative der Grünen gestartete Projekt wurde von Anfang an vehement im Stuttgarter Gemeinderat diskutiert. Während der Stuttgarter CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Kotz beispielsweise das Pocket Park-Projekt als Platz- und Geldverschwendung bezeichnete, sahen es grüne Politikerinnen und Politiker als eine Maßnahme unter anderem zur Klimaanpassung.

"Der Klimawandel ist eine Herausforderung für unsere Gesellschaft", heißt es auf den Internet-Seiten der Stadt Stuttgart. "Dazu gehört auch die Anpassung an Wetterextreme wie Hitzeperioden." Ob und wie groß der Effekt durch den Pocket Park gewesen wäre, bleibt nun unklar.