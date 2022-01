PoC-NAT-Test: Schnelle Alternative zum PCR-Test?

per Mail teilen

In der Diskussion um Corona-Tests scheinen PoC-NAT-Tests Vorteile zu bieten. Anbieter versprechen ein Ergebnis, das fast so sicher wie ein PCR-Test ist und schon nach 15 Minuten vorliegt.

Die Corona-Fallzahlen steigen rasant, die PCR-Tests werden teilweise knapp und einige Labore kommen mit der Auswertung kaum noch nach. Deshalb sollen PCR-Tests nur noch für besonders gefährdete Gruppen eingesetzt werden. Da bieten sich als Alternative die PoC-NAT-Tests an. Die Abkürzung steht für "Point of Care - Nucleic Acid Amplification Testing". Das sind Covid-19 Nukleinsäure-Tests, die vor Ort ausgewertet werden und innerhalb von rund 15 Minuten das Ergebnis recht zuverlässig anzeigen sollen.

Matthias Orth, Ärztlicher Direktor des Instituts für Laboratoriumsmedizin am Marienhospital in Stuttgart SWR

PoC-NAT-Tests nur für Einzelfälle geeignet

Das klingt vielversprechend. Denn PoC-NAT-Tests kommen wie die Schnelltests ohne aufwändige Laborarbeiten aus. Eine Alternative zum PCR-Test seien PoC-NAT-Tests trotzdem nur in Einzelfällen, sagte der ärztliche Direktor des Instituts für Labormedizin am Stuttgarter Marienhospital Matthias Orth dem SWR, "weil wir einfach einen riesengroßen Bedarf haben und viele dieser Schnelltests einfach nur für Einzelmessungen ausgelegt worden sind."

Orth: keine Freitestung mit PoC-NAT-Tests möglich

PoC-NAT-Tests müssen mit speziellen Geräten ausgewertet werden. Der Nachteil: So ein Gerät kann nur jeweils eine Probe auswerten. Trotzdem hält das Bundesgesundheitsministerium PoC-NAT-Tests für sinnvoll, wenn schnell ein relativ sicheres Ergebnis benötigt wird - zum Beispiel bei Testungen in Notaufnahmen oder Pflegeeinrichtungen. Auch bei Reisen können die schnellen Tests hilfreich sein. Allerdings erkennen nicht alle Länder die PoC-NAT-Tests an.

Ein weiteres Problem sei, dass der Test nicht quantitativ sei, das heißt, er liefere keine CT-Werte, so Orth. CT-Werte geben bei PCR-Tests an, wie hoch die Viruslast der getesteten Person ist. Damit ließe sich nicht abschätzen, wie infektiös eine Patientin oder ein Patient sei, so der Labormediziner. Mit den PoC-NAT-Tests könne daher niemand freigetestet werden.

Apotheker Schittenhelm kritisiert Teststrategie des Bunds

Der Holzgerlinger Apotheker Björn Schittenhelm betreibt im Landkreis Böblingen fünf Testzentren und mehrere Teststationen. Er bietet den PoC-NAT-Test seit etwa einem Jahr für Selbstzahler für 69 Euro an. Er kritisiert, dass der Bund für die Testgeräte und die Tests nur einen Teil der Kosten erstattet. Es müsste keine Engpässe geben, so Schittenhelms Einschätzung, wenn der Bund während der Knappheit die Kosten für die PoC-NAT-Tests voll übernehmen würde - wie es bei den labor-ausgewerteten PCR-Tests geschieht.