Platz für Flüchtlinge in der Region

In der Region Stuttgart gibt es derzeit noch Kapazitäten, um Flüchtlinge aufzunehmen. Allerdings: seit einigen Monaten steigt die Zahl ankommender Flüchtlinge wieder und der Einmarsch der Russen in die Ukraine könnte eine weitere große Flüchtlingsbewegung auslösen. Von den gut fünfeinhalb tausend Plätzen in Flüchtlingsunterkünften, die bspw. die Stadt Stuttgart hat, sind derzeit gut 80 Prozent belegt. Man sei, so schreibt die Stadt auf SWR Anfrage, zuversichtlich, dass die anstehenden Herausforderungen gemeistert werden könnten. Ebenfalls rund 80 Prozent Belegung in den Flüchtlingsunterkünften meldet der Kreis Ludwigsburg. Da auch hier die Zahl der Ankommenden schon seit dem letzten Sommer deutlich steige, sei man seit Herbst auf der Suche nach weiteren Unterkünften. Und auch Esslingen versucht unabhängig vom Ukraine-Krieg, zusätzlich zu den gut 1.300 Plätzen rund 500 neue zu schaffen.