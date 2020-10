Kunststoffe sind leicht, stabil und fast universell einsetzbar. Doch sie führen auch zu massiven Problemen: Vermüllung der Meere, Tiere, die an Plastik ersticken und natürlich der Klimawandel. Was für Lösungen gibt es? Das ist das Thema des Plastikverhütungskongresses, zu dem NaturVision Ludwigsburg in Kooperation mit dem Landesumweltministerium am Freitag eingeladen hatte.