Kurz vor der Übergabe des Bauprojekts Albaufstieg der A8 an den Bund hat das Land über den Stand der Planungen für den sechsstreifigen Ausbau zwischen Mühlhausen und Hohenstadt informiert.

Der Albaufstieg der A8 gehört zu den ältesten Autobahnstrecken Deutschlands. Allerdings: Er ist in die Jahre gekommen und muss ausgebaut werden - nicht zuletzt, um die vielen Staus am Albaufstieg zu verringern. Laut Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist der Albaufstieg das größte und wichtigste Autobahnprojekt in Baden-Württemberg. Der Ausbau "bringt vor allem mehr Sicherheit und weniger Staus", sagte Hermann am Montag bei der Übergabe des Projekts vom Land an den Bund. Die gefährliche und vor allem im Winter unfallträchtige Passage werde durch neue Brücken und Tunnel beseitigt.

Die A8 wird zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Hohenstadt (beide Kreis Göppingen) sechsstreifig ausgebaut. Regierungspräsidium Stuttgart

Änderungswünsche der Kommunen berücksichtigt

Die A8 soll zwischen Mühlhausen und Hohenstadt (beide Kreis Göppingen) sechsspurig ausgebaut werden. Nach der öffentlichen Erörterung der Pläne für den neuen Albaufstieg im Jahr 2019 gingen die Planer auf viele Änderungswünsche der Anliegerkommunen ein. Laut Regierungspräsidium Stuttgart wird zum Beispiel die alte Abstiegstraße am Drackensteiner Hang zum Radweg umgebaut. Das Gosbachtal am Fuße der Autobahn soll von der Baustelle geschont werden, indem ein neuer Tunnel von der Alb aus gegraben wird. Die von einer Bürgerinitiative geforderte Streckenänderung der Autobahn lehnt die Behörde allerdings weiter ab.

Baubeginn voraussichtlich 2024

Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, der Ludwigsburger CDU-Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger, dankte Verkehrsminister Hermann für die "sehr gute Vorarbeit des Landes". Dadurch könne die Autobahn GmbH den Neubau des Albaufstiegs direkt in Angriff nehmen. Das Projekt wird am 1. Januar in die Verantwortung des Bunds übergehen. Nach Pfingsten sollen die geänderten Pläne für das 600-Millionen-Euro-Projekt erneut öffentlich ausgelegt werden. Das Regierungspräsidium rechnet 2024 mit einem Baubeginn.