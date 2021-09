In Stuttgart hat die Rathausspitze ihre Planungen für den künftigen Doppelhaushalt für die Jahre 2022/2023 vorgestellt. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann unterbreiteten Vorschläge für Investitionen. Demnach sind in den nächsten fünf Jahren Investitionen für 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. In einer grünen Liste werden zusätzlich Vorschläge der Verwaltung für Investitionen in Infrastruktur und Sicherheit aufgeführt. Hierfür sind noch mal 500 Millionen Euro veranschlagt. Laut Oberbürgermeister Frank Nopper fehle es der Stadt Stuttgart nicht an Geld, es mangele an der Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen. Am Donnerstag befasst sich der Gemeinderat mit dem Haushaltsentwurf. Dort werden auch Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt diskutiert, die von Stuttgartern eingereicht worden sind.