Pkw prallt mit Traktor zusammen

Am Samstagabend ist auf der Bundesstraße 10 nahe Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) ein Pkw mit einem Traktoranhänger zusammengestoßen. Eine Traktorfahrerin war mit Mäharbeiten an der Bundesstraße in Richtungen Vaihingen an der Enz beschäftigt, das Gespann war mit eingeschalteter Warnblinkanlage und gelber Rundumleuchte im Einsatz. Außerdem gab es eine entsprechende Beschilderung und Geschwindigkeitsbeschränkung wegen der Mäharbeiten. Ein 36-jähriger Autofahrer entdeckte das Gespann aber zu spät und prallte auf den Anhänger. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrerin des Traktors blieb unverletzt. Insgesamt ist ein Schaden von knapp 35.000 Euro entstanden. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.