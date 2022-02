Oberlandesgericht: PKK-Staatsschutzverfahren startet

Vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht in Stammheim beginnt am Montag die Hauptverhandlung in einem Staatsschutzverfahren gegen ein mutmaßliches Mitglied der als Terrororganisation gelisteten "Arbeiterpartei Kurdistans" (PKK). Der 41-Jährige soll ab 2018 hauptamtlicher Kader der PKK in Freiburg gewesen sein. Ab 2019 nahm der Angeklagte in Heilbronn die typischen Aufgaben eines "PKK-Gebietsleiters" wahr. Er soll unter anderem an der Organisation und Durchführung von propagandistischen Demonstrationen mitgewirkt haben oder Geld für die PKK gesammelt haben. Im Mai 2021 wurde er in Kirchheim (Kreis Esslingen) verhaftet und ist seitdem in Untersuchungshaft.