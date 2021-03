per Mail teilen

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in einem Waldstück bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) das Auto eines Pizza-Lieferdienstes sichergestellt. Es war verlassen und steckte tief im Matsch. Ein Spezialfahrzeug des Technischen Hilfswerkes konnte das Pizza-Auto herausziehen. Warum der Pizza-Dienst in den Wald gefahren ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.