Weniger Licht: Pilotprojekt für Insekten

Weniger Licht, mehr Insekten? Ob diese Gleichung stimmt, will man in Heiningen (Landkreis Göppingen) erforschen. Am Dienstagabend startete dort ein Pilotprojekt. Die Straßenbeleuchtung in Heiningen wurde um 50 Prozent dunkler geschaltet. Für das menschliche Auge ist das kaum sichtbar, auf die Insektenwelt könnte das reduzierte Licht aber enorme Auswirkungen haben. Mit einer hochempfindlichen Kamera werden die Insekten aufgenommen und gleich katalogisiert. Das Forschungsvorhaben, das mit 75.000 Euro vom Land gefördert wird, soll Aufschluss darüber geben, wie sich Falter und Motten in der Nacht bei weniger Licht verhalten. Schöner Nebeneffekt: Die Heininger sparen dadurch auch noch Energie ein.