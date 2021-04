Im Landkreis Böblingen gilt ab Montag eine Testpflicht für die Notbetreuung in Kitas. Sowohl Kinder als auch die Betreuer müssen zweimal pro Woche einen Covid-19 Schnelltest durchführen, ansonsten ist keine Teilnahme an der Betreuung möglich. Da die Infektionslage in den Kitas ähnlich wie in den Schulen sei, allerdings nur in den Schulen eine Testpflicht vom Gesetzgeber angeordnet wurde, wolle man hier nachbessern, so Landrat Roland Bernhard.

In Stuttgart ebenfalls Testpflicht

Im Landkreis Böblingen gab es bereits seit drei Wochen ein Modellprojekt mit Testungen in Kitas, an dem etwa 130 Einrichtungen teilgenommen hatten. Außer im Landkreis Böblingen gibt es in der Region Stuttgart nur in der Stadt Stuttgart ebenfalls eine Testpflicht für Vorschulkinder, hier allerdings erst ab dem Alter von 3 Jahren.