Zum Ende der Pfingstferien rechnet der ADAC Württemberg wieder mit viel Verkehr und Stau in der Region Stuttgart. Besonders am Samstag könnte es voll werden auf den Straßen.

Der Feiertag Fronleichnam am Donnerstag bietet vielen Menschen die Gelegenheit für einen Kurzurlaub am langen Wochenende. Diese Urlauber kommen dann zum Rückreiseverkehr am Ende der Pfingstferien noch dazu. Laut dem ADAC Württemberg erreicht die Reisewelle wohl am Samstag ihren Höhepunkt, der voraussichtlich der staureichste Tag des Wochenendes wird. Am Freitag könnte es dagegen ruhiger zugehen auf den Straßen, meint Julian Häußler vom ADAC Württemberg.

Auf den üblichen Strecken wird es an den Knotenpunkten Stau geben

Natürlich werden ein paar Strecken das ganze Wochenende über besonders belastet sein, so Häußler: "Weitgehend im Fokus sein wird die A8. Das ist eigentlich im regulären Betrieb auch schon der Fall, und das wird sich nun zu Ferienende noch verstärken." Auch im Bereich Stuttgart-Ulm werde viel los sein sowie auf der Autobahn Stuttgart-Karlsruhe in beide Richtungen.

"Am Kreuz Stuttgart beziehungsweise Dreieck Leonberg wird man ohne Stau vor allem am Samstag wohl kaum durchkommen."

Häußler rät zur Ruhe: "Man muss einfach mehr Zeit mitbringen." Dafür falle für die Autofahrerinnen und -fahrer der Berufsverkehr an diesem Freitag vermutlich nicht ins Gewicht. "Das ist eigentlich immer das Gefährlichste, diese Kombination aus Berufsverkehr und Reiseverkehr", sagt Häußler.

Die Rückreisewelle erreicht unterschiedliche zeitliche Peaks

Zeitlich gesehen werde der Höhepunkt der Rückreisewelle wohl am Samstag erreicht. Vermutlich ist das dann der staureichste Tag des langen Wochenendes, so Häußler. Er empfiehlt: Wer es sich zeitlich einrichten kann, sollte vielleicht eher am Freitag fahren oder am Sonntag relativ früh oder am Sonntagabend. Für Sonntagmittag rechnen die Experten vom ADAC Württemberg auch noch mal mit einigermaßen viel Verkehr, unter anderem durch die Kurzurlauberinnen und -urlauber, die nur dieses Wochenende wegfahren.

Aber zögern nicht alle die Rückfahrt so lang wie möglich heraus und sind dann sonntags abends auf der Straße? Da käme es auf die Uhrzeit an, meint Häußler. "Wenn man so ab 18 Uhr noch auf der Autobahn ist, dann ist eigentlich gar nicht so viel los." Viele Menschen würden den Samstag wählen für die Rückreise, sodass der Sonntag entspannter sei. Ein großer Vorteil sei auch, dass dann keine Lkws unterwegs sind.

Wird das Wochenende staureicher als Ostern oder der Beginn der Ferien?

Das staureichste Wochenende in der Region Stuttgart wird das Wochenende aber wohl nicht werden, so Häußler.

"An diesem Wochenende wird viel los sein, aber nicht so viel wie an Pfingsten. Das haben wir in unserer Verkehrsdatenbank gesehen: Das war eines der staureichsten Wochenenden des Jahres bisher."

Entwicklung: Pfingstferien neben Sommerurlaub neue Hauptreisezeit

Der Freitag vor Pfingsten sei sogar der staureichste Tag des Jahres gewesen. Da zählte der ADAC Württemberg insgesamt 267 Stunden Stau in ganz Baden-Württemberg. Dafür gibt es nach Meinung von Julian Häußler aber noch einen weiteren Grund: "Das waren die ersten großen Ferien kombiniert mit schönem Wetter. Das war an Ostern leider nicht der Fall. Deswegen hat es vor Pfingsten viele Menschen ins Weite und auf die Straßen gezogen." Auch die Stau-Beobachter des ADAC sähen eine deutliche Tendenz, dass die Pfingstferien sich genauso wie die Sommerferien zu einer Hauptreisezeit entwickelten.