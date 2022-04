Petition will Wiedereröffnung des Schlachthofs verhindern

Mit einer Online-Petition will die Initiative "Gärtringen für Tiere" die Wiedereröffnung des Schlachthofs in Gärtringen (Kreis Böblingen) verhindern. Gut 1.500 Unterschriften hat die Initiative in den vergangenen drei Wochen bereits gesammelt. Ihr Ziel ist es, den Schlachthof in Gärtringen endgültig zu schließen. Stattdessen appelliert sie an den Böblinger Landrat Bernhard, künftig eine bio-vegane Landwirtschaft zu fördern. Der Schlachthof war im Sommer 2020 nach massiven Verstößen gegen den Tierschutz geschlossen worden. Für rund 6,6 Millionen Euro wird das Gebäude derzeit umgebaut, inklusive stressfreien Zugängen für die Tiere und Videoüberwachung. Frühestens im kommenden Herbst soll der Schlachthof wieder in Betrieb gehen.