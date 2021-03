Die Stuttgarter Straßenzeitung fordert, dass Hotels für Obdachlose geöffnet werden sollen. Zusammen mit anderen Straßenzeitungen haben sie Unterschriften gesammelt und wollen diese am Donnerstagnachmittag vor dem Stuttgarter Rathaus übergeben. Wegen der Corona-Pandemie haben für viele wohnungslose Menschen Übernachtungsmöglichkeiten in diesem Winter gefehlt, so die Kritik der Stuttgarter Straßenzeitung Trott-war. Einige Obdachlose seien an der Kälte draußen gestorben. In einer Petition hat Trott-war zusammen mit zwölf anderen Straßenzeitungen über 120.000 Unterschriften gesammelt. Sie fordern, wohnungslose Menschen sicher und warm in den ohnehin geschlossenen Hotels unterzubringen. Zur Unterschriftenübergabe haben sie unter anderem Ministerpräsident Kretschmann und Stuttgarts OB Nopper eingeladen.