Stadt: Keine schnelle Lösung für Chaos in der Ausländerbehörde Stuttgart

Bürgermeister Maier und OB Nopper bitten um Geduld bei der Ausländerbehörde Stuttgart: Knapp ein Drittel der Stellen dort sei nicht besetzt. Nun sollen 16 Aushilfskräfte kommen.

Auch nach einer breiten öffentlichen Diskussion und großer Kritik sind bislang keine schnellen Lösungen für die überlastete Ausländerbehörde in Stuttgart in Sicht. Der zuständige Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (FW) erklärte am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, in dem Amt seien aktuell 44 von 156 Stellen nicht besetzt. Wegen langer Wartezeiten und unbearbeiteter, teils für die Betroffenen dringlicher Anträge steht das Amt seit Tagen in der Kritik.

Personalengpässe in Ausländerbehörde nicht schnell zu beheben

Dass sich an der Situation schnell etwas ändert, kann Maier nicht versprechen: Die Betroffenen müssten weiterhin Geduld haben. Zwar erwarte er Neueinstellungen, eine Einarbeitung dauere allerdings lange. Als Gründe für die Personalengpässe benannte Maier unter anderem die hohen Lebenshaltungskosten in der Landeshauptstadt. Das mache Stuttgart als Wohn- und Arbeitsort unattraktiver.

Je dringender es wird, umso eher übernachten die Menschen auch vor Ausländerbehörde und Bürgerbüro in Stuttgart an der Eberhardstraße. SWR

OB Nopper: Klage über komplexerer Bearbeitungsprozesse

Schon am Freitag hatten Ordnungsbürgermeister Maier und Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) die Stuttgarter Ausländerbehörde besucht. Auch bei dieser Visite wurde auf den laufenden Personalaufbau verwiesen. In einer Erklärung der Stadt zu dem Besuch wurde zudem über die immer komplexeren Bearbeitungsprozesse und Dokumentationspflichten geklagt. Das verzögere das Abarbeiten der Verfahren. Zudem habe es kürzlich eine Software-Umstellung gegeben.

Frank Nopper (CDU, links) und Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (FW, 2. von links) im Gespräch mit der Leiterin des Stuttgarter Ordnungsamts Susanne Scherz (2. von rechts) und weiteren Beschäftigten der Stuttgarter Ausländerbehörde. Stadt Stuttgart

Stadtverwaltung Stuttgart stellt 16 Aushilfskräfte ein

"Kommende Woche werden die Informationen vor Ort verbessert", versprach Nopper im Anschluss. Es werde ein neues Team "Arbeitgeberwechsel" aufgebaut. Auch gebe es Verstärkung aus anderen Abteilungen der Stadtverwaltung - 16 Aushilfskräfte seien vorgesehen. Das werde allerdings in anderen Abteilungen der Stadt "durchaus Löcher aufreißen", so Nopper. Er sieht sich auch in der Kritik durch den Stuttgarter Gemeinderat: Stuttgart müsse schneller handeln, um die Arbeit beim Amt zu verbessern, hatten mehrere Fraktionen diese Woche gefordert.

Handwerkskammer und IHK unterstützen Ausländerbehörde

Die Handwerkskammer (HWK) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart haben unterdessen mitgeteilt, mit der Stadt eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit unterzeichnet zu haben. Ziel sei, die Ausländerbehörde und die Unternehmen zu entlasten bei einem beschleunigten Fachkräfteverfahren.

Eine IT-Expertin aus Ägyten an ihrem Arbeitsplatz in Stuttgart: Fachkräfte wie sie müssen wegen der Engpässe beim Ausländeramt Stuttgart derzeit um die Erneuerung ihres Aufenthaltstitels für Deutschland bangen. SWR

Ziel sei mehr Transparenz und eine Beschleunigung der Verfahren für ausländische Fachkräfte, die in den betrieben in der Region dringend benötigt werden. Auch Unternehmen hatten in den vergangenen Tagen die aktuelle Lage in der Stuttgarter Ausländerbehörde kritisiert.