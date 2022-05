Personalmangel bei den Freibäder in der Region

Die Region Stuttgart startet in die Freibadsaison - und das mit sommerlichen Temperaturen. Doch es gibt auch in diesem Jahr ein Problem: Es mangelt an Personal. Zum Start in die neue Saison sei die Situation erneut angespannt, sagt Kai Steuernagel vom F3 in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Auch er als Geschäftsführer musste schon einspringen und den Dienst am Beckenrand übernehmen. Damit das Freibad in Fellbach trotzdem diesen Sommer öffnen konnte, wurde intern viel umorganisiert. Ähnlich sieht es bei den fünf Bädern der Stadtwerke Filderstadt (Kreis Esslingen) aus. Auch dort gibt es massiven Personalmangel. Eingeschränkte Öffnungszeiten soll es aber nicht geben. In Stuttgart hat man sich wegen fehlender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu entschlossen, während der Freibadsaison die Hallenbäder zu schließen.