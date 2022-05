Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tamm (Kreis Ludwigsburg) ist eine Person leblos aufgefunden worden. Die Polizei spricht von einem kleineren Zimmerbrand in einer der Wohnungen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. In der Wohnung fanden die Rettungskräfte die leblose Person. Sie war laut den Behörden auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Wie das im Zusammenhang mit dem Tod steht, ist noch unklar. Rettungskräfte hatten noch vergeblich versucht, die Person zu reanimieren. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus.