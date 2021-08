Von heute an halten Intercity und Regionalzüge Richtung Süden in Stuttgart-Vaihingen. Die alle zwei Stunden fahrenden Intercity Züge von Stuttgart nach Singen verkehren in den kommenden 14 Tagen lediglich zwischen Stuttgart-Vaihingen und Rottweil. Danach wird die Strecke bis zum Ende der Sommerferien bereits ab Herrenberg gesperrt. Im Bereich Stuttgart ist auch die Stammstrecke in Richtung Hauptbahnhof betroffen, S-Bahnen verkehren hier nicht. Ab dem Winterfahrplan werden Regionalzüge planmäßig am Regionalbahnhof Stuttgart-Vaihingen halten. Pendler auf der Gäubahn können ab dann bereits hier in S-Bahnen, Stadtbahnen und Busse umsteigen. Wer direkt zum Hauptbahnhof will, muss ein Mal mehr umsteigen.