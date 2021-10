per Mail teilen

Tritt die Corona-Warnstufe kommende Woche in Kraft, müssen Personen ohne Impfschutz und Genesenen-Status einen PCR-Test vorweisen. Aber wo kann man einen PCR-Test machen lassen?

Nötig wird der PCR-Test für Menschen ohne Impfnachweis während der Warnstufe an vielen Orten, wie zum Beispiel: bei öffentlichen Veranstaltungen, in Kultur-und Freizeiteinrichtungen, bei Messen, in der Gastronomie und im Tourismus. Bei Veranstaltungen im Freien ist auch bei der Corona-Warnstufe künftig ein Schnelltest ausreichend.

Alle Landkreise der Region Stuttgart bieten auf ihren Internet-Seiten ausführliche Informationen darüber an, wo PCR-Tests angeboten werden. Die Liste der möglichen Testanbieter umfasst alle Schwerpunktpraxen, die auch auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung BW aufgeführt sind, alle Haus-und Fachärzte, sowie private Testanbieter.

Ein Forscher zeigt im Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg, wie ein PCR-Test für die Analyse auf Mutationen des Coronavirus vorbereitet wird. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Information der Landkreise zu PCR-Testangeboten

Die Informationen der Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Rems-Murr und Stuttgart geben einen guten Überblick über alle Testangebote. Aufgelistet entweder von A wie Apotheke bis Z wie Zahnarzt, oder nach Stadt-und Ortsteilen. Detaillierte Informationen über die Rahmenbedingungen, also zum Beispiel darüber, ob man sich bei den jeweiligen Testanbietern anmelden muss oder, was der PCR-Test kostet, werden auf den Seiten der jeweiligen Anbieter genau beschrieben.

Große Sicherheitsvorkehrungen im Labor sind nötig beim Test auf Cornavirus-Mutationen SWR

Was kostet ein PCR-Test

Die Kosten für einen PCR-Test liegen in der Regel zwischen etwa 50€ bis zu 150€. Der Preis variiert, je nachdem wie schnell das Testergebnis vorliegen soll. PCR-Tests, deren Ergebnis innerhalb weniger Stunden mitgeteilt werden soll, sind also deutlich kostspieliger.

Sind die Ergebnisse eines PCR-Tests zuverlässig?

Der PCR-Test gilt unter Wissenschaftlern als Goldstandard, er ist also der zuverlässigste Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2. Er hat eine hohe Sensitivität und weist das Virus mit einer hohen Treffsicherheit nach. Zudem wird gezielt nur das Erbmaterial des Coronavirus SARS-CoV-2 vervielfältigt. Der Test hat damit eine hohe Spezifität, weist also genau das gewünschte Virus nach.

PCR-Test sind immer noch der Goldstandard, wenn es darum geht, Coronaviren zu erkennen. Doch dafür sind in der Regel sehr aufwändige Laboruntersuchungen notwendig. imago images imago images/Sven Simon

Trotzdem kann es in seltenen Fällen zu falsch-positiven oder falsch-negativen Testergebnissen kommen. Falsch-positiv meint, dass eine Person ein positives Testergebnis bekommt und somit als infiziert gilt, obwohl sie in Wirklichkeit nicht infiziert ist. Falsch-negativ bedeutet, dass eine Person laut Testergebnis nicht infiziert ist, obwohl sie in Wirklichkeit mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert ist. Falsch-negative Ergebnisse können zum Beispiel auftreten, wenn die Entnahme der Probe oder der Transport zum Labor unsachgemäß erfolgte. Auch wenn der PCR-Test zu einem Zeitpunkt durchgeführt wurde, als kaum Viren vorhanden waren – zum Beispiel sehr früh nach der Ansteckung – kann das Ergebnis falsch-negativ sein.

Daher kann es vorkommen, dass ein PCR-Test wiederholt wird, zum Beispiel, wenn die Krankheitszeichen sehr typisch für COVID-19 sind und zudem ein Kontakt mit einer infizierten Person stattgefunden hat.