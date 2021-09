Die Ludwigsburger Kitas bieten allen Kindern in ihren Einrichtungen ab heute zwei Wochen lang kostenlose PCR-Tests. Die Kinder können zwei Mal pro Woche mit sogenannten PCR-Pooltests getestet werden, so die Stadt. Durcheführt wird das mit Lolli-Tests. Ziel der freiwilligen Aktion sei es, nach der Ferien- und Urlaubszeit Infektionen in den Kitas zu vermeiden, so die Stadt.