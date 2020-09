Polizeibeamte haben am frühen Dienstagmogen einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Passanten am Stuttgarter Hauptbahnhof und in einer Stadtbahn bedroht zu haben.

Kurz nach ein Uhr soll der Tatverdächtige in der Klett-Passage zwei Männer im Alter von 32 und 37 Jahren mit einem Messer bedroht haben. Als der 37-Jährige die Polizei alarmierte, flüchtete der Mann zunächst in die Schlossgartenanlagen. Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten und entdeckten ihn in einer Stadtbahn der Linie U6 in Richtung Fasanenhof. Die Beamten nahmen ihn fest und fanden in seinem Rucksack ein Messer. Auch in der Stadtbahn soll er nach Angaben einer 18-Jährigen und ihres Begleiters die beiden zuvor mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen.