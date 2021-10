Passant wird mit rohen Eiern beworfen und erpresst

per Mail teilen

In Stuttgart sollen unbekannte Täter mehrere Passanten mit Eiern beworfen und einen Mann um Geld erpresst haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen für den Vorfall. Aus einem fahrenden Auto heraus haben die unbekannten Täter nach Polizeiangaben Passanten mit rohen Eiern abgeworfen. Nach einer Weile soll das Auto, in dem nach Zeugenaussagen mehrere Menschen saßen, angehalten haben und der Fahrer des Wagens sei ausgestiegen. Er soll einem 26-jährigen Passanten, der auf einem E-Scooter unterwegs war, einen Stoß gegen die Brust versetzt und Geld von ihm gefordert haben. Weil der Mann offenbar kein Geld dabei hatte, ließ der Angreifer von ihm ab und ging zurück zu seinem Auto. Einer der Mitfahrer soll aber danach ausgestiegen sein und den Rollerfahrer noch mal mit Eiern beworfen haben. Eines davon traf den jungen Mann am Hinterkopf.