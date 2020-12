Wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln hat die Polizei in Filderstadt (Landkreis Esslingen) in der Nacht auf Sonntag eine Feier mit 18 Gästen aufgelöst. Streifenpolizisten hatten im Industriegebiet Partygeräusche gehört. Die Beamten bemerkten vor einem Gebäude Licht, Musik und Stimmen. Daraufhin riefen sie Verstärkung, öffneten die Tür und durchsuchten das Gebäude. Einzelne Gäste versteckten sich in einem Abstellraum oder in einem Dachverschlag. Die Partygäste im Alter zwischen 16 und 20 Jahren und auch der Gastgeber wurden nach draußen begleitet, wo die Minderjährigen auf ihre Eltern warten mussten. Laut Polizei müssen alle Beteiligten mit einem Bußgeld rechnen.