In Stuttgart wird am Freitag für weniger Autos und mehr umweltfreundlichen Verkehr demonstriert. Für eine Stadt mit mehr Fußgängern, Radfahrern und öffentlichen Nahverkehr und weniger Autos setzt sich ein Klimabündnis ein. Dem gehören unter anderem der Fachverband Fußverkehr an, der Radverband ADFC und der Verkehrsclub Deutschland an. Sie fordern, die Pariser Klimaziele im Verkehrsbereich in Stuttgart sofort umzusetzen. Darüber hinaus findet in Stuttgart am Freitag den ganzen Tag der sogenannte Parking-Day statt. Hier funktionieren Aktivisten öffentliche Parkplätze zum Beispiel zu Sitzgelegenheiten um. Sie wollen zum Nachdenken darüber anregen, wie Stadtraum genutzt wird.