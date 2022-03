Feuer in Parkhaus zerstört zwei Fahrzeuge

In einem Parkhaus in der Altstadt von Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) hat es am Freitagabend gegen 23:30 Uhr gebrannt. Zwei Fahrzeuge brannten völlig aus. Die Feuerwehr konnte laut Polizei ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Verletzt wurde niemand. An den beiden betroffenen Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Parkhaus vermutlich nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt, ob die Autos absichtlich angezündet worden sein könnten.