Drehscheiben der Mobiliät: Stuttgart plant die Parkhäuser der Zukunft

Parkhäuser in der Stuttgarter Innenstadt sollen zu einem Mobilitäts-Knotenpunkt ausgebaut werden. In so einem "Mobilitäts Hub" werden verschiedene Fahrzeuge, Ladestationen und Abholboxen zur Verfügung gestellt.

In Zukunft soll das Parkhaus für nachhaltige Mobilitäts- und Logistikangebote genutzt werden. In Stuttgart wurden am Dienstag konkrete Ideen in einem Parkhaus vorgestellt: So wird es zum Beispiel Ladepunkte für E-Fahrzeuge und Leihstationen für Sharing-Angebote wie E-Scooter geben. Auch die Logistik soll profitieren. Geplant sind große Schränke oder Abstellplätze für Pakete. Lieferdienste könnten dann die Ware für die letzten Kilometer durch die Innenstadt auf Lastenräder packen und umweltfreundlich zum Zielort bringen. Lückenlose Vernetzung durch eine App Das Mobilitätszentrum gilt als Dreh- und Angelpunkt für E-Fahrzeuge, Räder und Roller aller Art. Gleichzeitig könnte eine App die es beispielsweise in Berlin bereits gibt, für die lückenlose Vernetzung sorgen. Wann und wo ist welches Fahrzeug frei und wann kann welche Ware abgeholt beziehungsweise zugestellt werden? Solche Organisationsaufgaben löst dann die Software auf dem Smartphone. Diese und weitere Services sollen in der nahen Zukunft in verschiedenen Parkgaragen der Stuttgarter Innenstadt möglich sein.