Der Paritätische Wohlfahrtsverband mit Sitz in Stuttgart fordert, dass Kinder und Jugendliche aus einkommensarmen Familien beim digitalen Schulunterricht stärker unterstützt werden müssen. Anlass ist der internationale Tag der Bildung am 24. Januar. Der Verband befürchtet angesichts verstärkt drohender Schulschließungen eine fortschreitende Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern aus Familien mit wenig Einkommen. Der Paritätische begrüßt zwar die Anstrengungen des Landes mit Leihgeräten. Dennoch gebe es noch keine umfassende Bildungsgerechtigkeit. Dazu müssten auch die Bildungs- und die Betreuungskonzepte geändert werden. Schließlich entwickle sich die Digitalisierung des Unterrichts wegen der Corona-Pandemie auch immer weiter. Der Paritätische vertritt in Baden-Württemberg über 880 selbstständige Mitgliedsorganisationen mit insgesamt rund 4.000 sozialen Diensten und Einrichtungen sowie rund 40.000 freiwillig Engagierte.