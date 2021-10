Große Parade zum 200-jährigen Jubiläum der griechischen Revolution

Zahlreiche griechische Verbände, Vereine und Gemeinden haben am Samstag mit einer Parade in Stuttgart das 200-jährige Jubiläum der Revolution und Unabhängigkeit in Griechenland gefeiert. Dabei präsentierten sich unter anderem 1.500 Kinder und Erwachsene von griechischen Schulen und Kulturvereinen aus ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus. Zu Gast war auch die griechische Präsidialgarde - laut den Veranstaltern war es der erste Auftritt der Garde auf europäischem Boden außerhalb Griechenlands. Als Ehrengäste sind unter anderem hochrangige griechische Politiker und Vertreter der griechisch-orthodoxen Kirche in Deutschland angekündigt. Die Parade fand in Stuttgart statt, da hier vor 200 Jahren besonders viele Menschen den Freiheitskampf der Griechen gegen die Osmanen unterstützt haben, so die Veranstalter.