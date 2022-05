Zustimmung zur "Städteinitiative Tempo 30"

per Mail teilen

Die Stadt Ostfildern (Kreis Esslingen) schließt sich der „Städteinitiative Tempo 30“ an. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen. Damit setzt sich die Stadt, genau wie zahlreiche andere deutsche Städte, dafür ein, dass künftig die Kommunen selbst entscheiden können, wo innerorts Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit gilt. Aktuell regeln das noch übergeordnete Behörden. In Bürgersprechstunden erreichten Oberbürgermeister Christof Bolay stets Klagen, dass zu schnell durch die Stadt gefahren werde. Auf zahlreichen Nebenstraßen gelte bereits Tempo 30, so Bolay. Auf den Hauptverkehrsstraßen könne mit der derzeitigen Regelung aber nur aus Sicherheits- oder Lärmschutzgründen von der Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 abgewichen werden.