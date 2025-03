Eine 39-Jährige wurde am Sonntagabend wohl Opfer eines Verbrechens. Der mutmaßliche Täter war ihr Ex-Freund. Er flüchtete vor der Polizei und hatte dabei ein Messer bei sich.

Ein Mann soll am späten Sonntagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) seine Ex-Freundin getötet haben. Die genauen Hintergründe untersucht nun die Polizei. Nach seiner Flucht vor der Polizei starb der Verdächtige verletzt in einer Klinik, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt (LKA) am Montagmorgen mitteilten. Sie gehen davon aus, dass er sich zuvor mit einem Messer selbst im Bereich der Brust verletzt hatte.

Mann rennt mit Messer vor Polizei davon

Der Leichnam der 39-Jährigen wurde den Angaben zufolge in einer Wohnung in Ostfildern entdeckt. Die Frau wurde im Schlafzimmer aufgefunden. Nachdem die Polizei gerufen worden war, flüchtete ihr 36-jähriger Ex-Freund mit einem Auto. Im Bereich der Neuhauser Straße in Ostfildern-Nellingen sei er schließlich gestoppt worden. Mit einem Messer in der Hand sei er rund 50 Meter vom Wagen weggerannt, so die Behörden.

Polizei schießt Flüchtigem ins Bein

"Die Streifenbeamten, die ihm gefolgt waren, forderten den Mann mehrfach auf, das Messer, welches er hochnahm, wegzulegen, was er jedoch ignorierte", heißt es in der Mitteilung weiter. Auch ein Warnschuss habe daran nichts geändert. Erst ein Schuss in ein Bein des Mannes habe dazu geführt, dass er entwaffnet werden konnte.

Verdächtiger stirbt an Verletzungen

Die Beamtinnen und Beamten stellten den Angaben zufolge schwere Verletzungen im Brustbereich des Mannes fest. Er habe sie sich vermutlich selbst mit dem Messer zugefügt, teilten die Behörden mit. In einer Klinik sei der Tatverdächtige schließlich gestorben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tötungsdeliktes in der Wohnung führt das Polizeipräsidium Reutlingen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg beschäftigt sich wiederum speziell mit dem Einsatz der Schusswaffe der Polizei.