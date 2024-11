Die Sitz- und Flitzhasen in Ostfildern müssen dringend restauriert werden. Das kann die Stadt aber nicht finanzieren. Eine Bürgerinitiative hilft mit verschiedenen Aktionen.

Die zwölf Hasenpaare rund um die große Kunstmöhre sind schon von Weitem sichtbar. In knalligem Gelb, Pink und Orange sind die Hasen ein Hingucker mitten im Scharnhauser Park in Ostfildern (Landkreis Esslingen). Seit der Landesgartenschau im Jahr 2002 ist die Kunstinstallation fester Bestandteil der Stadt. Die mittlerweile verstorbene Stuttgarter Künstlerin Rosalie hatte die 24 bunten Sitz- und Flitzhasen und die Karotte damals angefertigt. Die vergangenen zwei Jahrzehnte sind aber nicht spurlos an dem Kunstwerk vorbeigegangen. Von Nahem werden die äußeren Schäden sichtbar.

Bald könnten die Figuren nicht mehr die nötigen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die Hasen müssen restauriert werden. Da die Figuren Teil einer Kunstinstallation sind, geht das nur in einer zertifizierten Werkstatt in Berlin. Das ist teuer: Mindestens 80.000 Euro werden für die Sanierung fällig. Die Stadt kann den Betrag nicht alleine stemmen. "Ich würde sagen, dass die Stadt Ostfildern für die Kultur gut Mittel in die Hand nimmt", so Daniel Blank, Fachbereichsleiter für Kultur in Ostfildern, "aber leider ist nicht immer alles gleichzeitig machbar."

Abblätternde Farbe, Rost, Graffiti - Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen:

Bürgerinnen und Bürger wollen Hasen retten

Bereits im April hat sich deswegen eine Bürgerinitiative gegründet. Auch Daniel Blank von der Stadt ist Teil davon. Mit verschiedenen Aktionen sollen Spenden gesammelt werden, um das Geld für die Restaurierung zusammenzubekommen. Mindestens die Hälfte der 80.000 Euro sollen so gesammelt werden. Dieses Engagement wird belohnt: Die Stadt hat sich bereiterklärt, die Spendensumme dann zu verdoppeln.

"Wenn die Hasen wegkommen, kommt mit ihnen ein sehr bekanntes Kunstwerk von einer sehr bekannten Künstlerin weg", sagt Beate Bretzger. Sie fände es schade, wenn die Hasen abgerissen werden müssten. Deswegen ist die Seniorin Teil der Initiative.

Sie gehören einfach dazu.

Bäckerei beteiligt sich an Spendenaktion

Auch die Bäckerei Schultheiss beteiligt sich an der Spendenaktion - in Form des Brots "Mimmi Möhre". Für jedes verkaufte Brot werden 50 Cent gespendet.

Eine Banderole weist auf die Spendenaktion hin. SWR

Bisher wurden im Aktionszeitraum bereits über 1.600 Brote verkauft, erzählt Nicole Schultheiß, zuständig für das Marketing der Bäckerei. Vor allem im Raum Ostfildern würde sich das Brot vermehrt verkaufen. Für Schultheiß war schnell klar, dass sich die regionale Kette an der Spendenaktion beteiligen will.

Für mich gehören die Sitz- und Flitzhasen einfach dazu und sind nicht mehr wegzudenken. Die sind einfach eine Institution.

Die Initiative ist positiv gestimmt, dass die Spendensumme von 40.000 Euro bis Ende des Jahres erreicht wird. Wenn der Gemeinderat die andere Hälfte drauflegt, sollte es für die Rettung der Hasen reichen. "Wir sind auf einem sehr guten Weg", meint Beate Bretzger. Neben der eigens eingerichteten Webseite ist die Initiative auch mit Unternehmen aus der Region in Kontakt. Für die Hasen können nämlich auch Patenschaften erworben werden. Wenn der Plan der Initiative aufgeht, können die Figuren im kommenden Jahr restauriert werden - damit sie pünktlich zum 50-jährigen Stadtjubiläum in neuem Glanz erstrahlen.