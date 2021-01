Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landesstraße bei Ostfildern (Kreis Esslingen) sind zwei Insassen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 85-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. In diesem Fahrzeug wurde ein 33 Jahre alter Mitfahrer schwer verletzt. Auch die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt. Die Fahrerin und ein Baby im entgegenkommenden Auto wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.