An Ostern gibt es nicht nur Eier zu finden, sondern auch Ausflugsziele für die Familie. Von Murmeln im Wald bis zur lebendigen Ostergeschichte: fünf Ausflugstipps für das Osterwochenende.

Jetzt schon mal vorplanen: Über das lange Osterwochenende von Karfreitag bis Ostermontag gibt es viele Orte in der Region Stuttgart zu entdecken. Wir stellen fünf ausgewählte Ausflugsziele vor.

Eine ruhige Kugel schieben: die "Herzogliche Kugelbahn" in Kernen

Lebendige Ostergeschichte: der Ostergarten in Stuttgart

Fossilien aus der Urzeit im Urweltsteinbruch Holzmaden

Klettern in den Hessigheimer Felsengärten

Sonnuntergang auf dem Schönbuchturm bei Herrenberg

In Kernen im Stadtteil Stetten (Rems-Murr-Kreis) können über das Osterwochenende statt Schoko-Eiern Holzmurmeln ins Rollen gebracht werden. Auf der über 800 Meter langen "Herzoglichen Kugelbahn" erleben große und kleine Fans ihren Spaß mit der XXL-Murmelbahn.

Die "Herzogliche Kugelbahn" in Kernen-Stetten: Entlang eines Weges von 800 Metern warten 25 Spielstationen auf die Besucher. Gemeinde Kernen im Remstal

Entlang des rund 1,5 Kilometer langen Wanderweges, der am Rundweg Stetten verläuft, sind 25 Spielstationen aufgebaut, die zum Beispiel die Themen Wald und Weinbau behandeln. Die passenden Holzmurmeln können vor Ort für 50 Cent an Automaten gekauft werden. Mehr zum Park und der Anfahrt findet man hier .

Die Burg Hohenrechberg südlich in Schwäbisch Gmünd ist an sich schon einen Besuch wert. Im Burggraben gibt es außerdem eine Murmelbahn. SWR

Die "Herzogliche Kugelbahn" ist nicht die einzige ihrer Art in der Region Stuttgart. In Urbach bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) können Fans des Kugelspaßes beispielsweise entlang des "Walderlebnispfads" den Holzkugeln bei ihrem Weg über zwei Bahnen zuschauen. Und am äußersten Rand der Region Stuttgart, bei Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis, wurde eine Murmelbahn in den Burggraben der Burg Hohenrechberg gebaut. SWR-Redakteur Fabian Ziehe hat den Weg kürzlich mit seinen Kindern auf sich genommen und für SWR1 berichtet:

An Ostern geht es natürlich - neben Schokoeiern und dem Osterhasen - um die christliche Ostergeschichte. Und die kann man hautnah im Stuttgarter Ostergarten erleben. Zwischen dem 1. und 21. April wird die biblische Geschichte in den Gewächshäusern einer ehemaligen Gärtnerei in Stuttgart-Bad Cannstatt nachgespielt.

Dank authentischen Kulissen und vielen Laien-Darstellerinnen und -Darstellern wird die Ostergeschichte lebendig. Insgesamt sind über 500 Ehrenamtliche im Einsatz und mehr als 700 Aufführungen geplant.

Wer an Ostern noch weiter in der Geschichte zurückgehen möchte, der kann sich im Urweltsteinbruch in Holzmaden (Kreis Esslingen) auf prähistorische Spurensuche begeben. Denn statt Ostereiern können Besucherinnen und Besucher hier ihre eigenen Fossilien ausgraben.

Das Urweltmuseum in Holzmaden: Hier kann man über 180 Millionen Jahre alte Fossilien bewundern. Urweltsteinbruch Holzmaden

Laut der Website können Hobby-Archäologinnen und -Archäologen im Urweltsteinbruch rund 180 Millionen Jahre alte Fossilien ausgraben. Dazu kann man sich vor Ort Hammer und Meißel ausleihen. Alle gefundenen Fossilien sind im Preis inbegriffen. Mitarbeitende vor Ort zeigen, wie man den Schieferstein vor Ort richtig spaltet, um Einblicke in vergangene Zeiten zu kriegen.

Muschelkalkfelsen über dem Neckar bei Hessigheim (Kreis Ludwigsburg). Entlang der Felsengärten können Kletterinnen und Kletterer auf vorgegebenen Routen ihr Können testen. SWR

Statt entschleunigtem Oster-Spaziergang geht es an den Hessigheimer Felsengärten hoch hinaus. Das etwa 500 Meter lange Felsareal im Kreis Ludwigsburg ist ein beliebtes Ziel für Kletterinnen und Kletterer. Rund 130 Routen gibt es entlang der Felsen, die sowohl für Anfänger als auch Profis geeignet sind. Bis zu 18 Meter sind die Felswände hoch.

Da in den Hessigheimer Felsengärten bereits seit über 100 Jahren geklettert wird, gibt es einige Regeln zu beachten. Unter anderem müssen Besucherinnen und Besucher sich an bereits bestehende Routen halten, und das Klettern an den talseitigen Wänden der Felstürme ist verboten. Weitere Hinweise und Regeln finden sich hier .

Eine Frau schaut vom Schönbuchturm in Richtung Schwäbische Alb. dpa Bildfunk Sebastian Gollnow

Ostern ist auch immer eine Zeit zum Innehalten. Wer dabei den Blick in die Ferne sucht, kann einen Ausflug auf den Schönbuchturm bei Herrenberg (Kreis Böblingen) unternehmen.

Errichtet auf dem Stellberg, dem höchsten Punkt des Naturparks Schönbuch, bietet der Turm einen 360-Grad-Panoramablick über das umliegende Waldgebiet.