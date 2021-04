Gottesdienste an den Osterfeiertagen dürfen nun doch gefeiert werden - neben zahlreichen Präsenzgottesdiensten bieten die evangelische und katholische Kirche in Stuttgart aber auch wieder digitale Angebote an. Wer zuhause einen Gottesdienst mitfeiern möchte, habe viele gute Gelegenheiten, so die katholische Kirche in Stuttgart. Im Livestream zu sehen seien Gottesdienste etwa aus der Domkirche St. Eberhard und der Liebfrauenkirche in Bad Cannstatt. Der evangelische Stadtdekan Søren Schwesig feiert den Karfreitagsgottesdienst in der Gedächtniskirche im Stuttgarter Westen, teilte der Evangelische Kirchenkreis Stuttgart am Montag mit und weist auch auf einige Outdoor-Angebote hin, etwa am Ostersonntagmorgen auf dem Birkenkopf. Zugelassen seien maximal 150 Personen.