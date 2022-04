Ostermarsch in Stuttgart fordert: "Schluss mit Krieg!"

In Stuttgart findet am Karsamstag der zentrale baden-württembergische Ostermarsch statt. Er startet am EUCOM-Gelände in Stuttgart-Vaihingen und endet auf dem Schlossplatz.

Das sofortige Ende des Kriegs in der Ukraine einzufordern, sei 2022 selbstverständlich das Hauptanliegen der alljährlich stattfindenden Ostermärsche, teilte das Friedensnetz Baden-Württemberg mit und schrieb in einer Mitteilung weiter: "Sicherheit kann nicht mit militärischer Kraftprotzerei, sondern nur mit dem Willen zu Zusammenarbeit und des Interessensausgleichs aller Beteiligten erreicht werden." Außerdem werde eine "Politik der Entspannung" gefordert. Konkret heißt es im Ostermarschaufruf: "Schluss mit Krieg! Statt 100 Milliarden für die Bundeswehr: Abrüsten! Atomwaffen abschaffen! Klima retten!" Krieg in der Ukraine bestimmt die Ostermärsche Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft zu den traditionellen Ostermärschen auf. Für DGB-Landeschef Kai Burmeister sei es ein besonderes Osterfest mit einer besonderen Dringlichkeit für den Frieden, erzählt er: "Der Angriff Russlands stellt eine Zeitenwende dar. Denn einen solchen Angriffskrieg hat es über Jahrzehnte auf dem europäischen Kontinent nicht gegeben." Ostermarsch in Stuttgart: vom EUCOM-Gelände in die Innenstadt Der Ostermarsch in Stuttgart beginnt mit einem Radler-Corso in Stuttgart-Vaihingen am EUCOM-Gelände, die Auftaktkundgebung findet um kurz vor 12 Uhr im Oberen Schlossgarten statt. Von dort aus soll der Ostermarsch zum Schlossplatz führen, wo dann auch die Abschlusskundgebung stattfindet. Weitere Ostermärsche finden am Samstag in Ellwangen, Ulm und Offenburg statt. Am Ostermontag ruft die Friedensbewegung Baden-Württemberg in Müllheim und Bregenz zu Märschen auf.