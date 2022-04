So steht es um den Oster-Rückreiseverkehr - keine großen Probleme erwartbar

per Mail teilen

Viele Osterurlauber kommen an diesem Sonntag aus den Ferien zurück. Trotz verschiedener Baustellen auf den Straßen rechnen die Verkehrsexperten nicht mit sehr langen Staus.

Der ADAC-Württemberg erwartet für das Wochenende einen sehr großen Rückreiseverkehr. Dimensionen wie an den Osterfeiertagen werden die Staus aber nicht mehr erreichen. Für alle, die ihre Rückreise etwas planen können, rät Julian Haeussler vom ADAC dennoch entweder früh morgens oder spät abends loszufahren.

"So schwer es auch fällt: Ruhe bewahren, auf der Hauptstraße bleiben, auch wenn es etwas länger dauert. Und meistens ist man insgesamt dann doch schneller, als wenn man dem Navi folgt und doch irgendwo auf der Landstraße steht."

Nachdem die Autobahn A8 am Drackensteiner Hang wegen eines drohenden Felssturzes bis Freitag gesperrt war, ist nun der Verkehrsfluss gesichert. Am Dienstag waren bei einer Streckenkontrolle kleinere Mengen von bröckelndem Gestein entdeckt worden. Das Gestein wurde daraufhin kontrolliert abgebrochen. Ein engmaschiges Netz wurde installiert.

"Das Sicherungsnetz ist dafür verantwortlich, um möglicherweise herabfallendes Gestein aufzufangen und zurückzuhalten."

So konnte der Verkehr auf der A8 in Richtung Stuttgart ab Freitagmittag wieder rollen. Einige Baustellen in der Region könnten allerdings zu Staus und Verkehrsbehinderungen führen.

Loses Gestein wurde am Drackensteiner Hang kontrolliert abgetragen. SWR

Tunnel Gruibingen in der Nacht gesperrt

Der Tunnel Gruibingen war seit Samstag um 20 Uhr bis Sonntag um 6 Uhr in Fahrtrichtung München gesperrt. Es mussten dringende Arbeiten durchgeführt werden. Die Reparaturarbeiten waren notwendig, um Schäden durch einen Lkw-Unfall Ende Januar zu beheben. Dafür war eine nächtliche Vollsperrung des Tunnels in Fahrtrichtung München erforderlich.

Staugefahr auch auf der A81 beim Engelbergtunnel

Am Wochenende werden außerdem auf der A81 im Engelbergtunnel (Kreis Ludwigsburg) Asphaltarbeiten durchgeführt. In Fahrtrichtung München/Karlsruhe stehen dann tagsüber nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung, so die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest.

Bahnstrecke Stuttgart - Ulm am Wochenende gesperrt

Die Bahn erneuert am Samstag und Sonntag Schienen zwischen Stuttgart und Ulm. Die meisten Fernzüge machen deshalb einen Bogen um Ulm oder fallen ganz aus. Im Nahverkehr zwischen Göppingen und Ulm fallen ebenfalls einige Verbindungen aus. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.